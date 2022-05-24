У Львові школярів кличуть на безкоштовні навчання

Зі середини липня і до кінця серпня у Львові стартують безкоштовні літні табори для учнів 5-11 класів. Тут діти зможуть «підтягнути» свої знання з математики, мов та інших предметів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

З 18 липня по 21 серпня у Львові організовують навчальний табір для учнів 5-11 класів. Безкоштовні заняття найкращі вчителі міста проводитимуть для школярів, які потребують додаткових занять для опанування навчального матеріалу з основних предметів та додаткової підтримки.

Під час літнього навчального табору дитина зможе:

покращити знання з математики й зрозуміти основні поняття, щоб упевнено розв’язувати не лише задачі на контрольних чи ЗНО, а й застосовувати знання на практиці;

поглибити свої знання з української мови. Учні пройдуть основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу;

удосконалити знання англійської мови, аби легко порозумітися з іноземцями, написати їм листа без помилок, мати змогу виступати за кордоном, читати іноземні журнали та книжки;

зрозуміти фізику, хімію, біологію та інші предмети за вибором.

Заняття відбуватимуться очно тричі на тиждень і триватимуть по три години. Для кожної вікової групи будуть складені окремі розклади. Для участі та інших деталей обов’язково потрібно зареєструватися за цим посиланням.

Ці навчальні табори організовують ГО «Смарт освіта» спільно з міським управлінням освіти за підтримки ChildFund International.

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