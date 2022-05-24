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Туреччина показала список вимог щодо членства Швеції і Фінляндії у НАТО

Ольга Денисяка

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Туреччина опублікувала список своїх вимог для того, щоб Анкара погодилася на членство у НАТО Швеції та Фінляндії. Як повідомляє Європейська правда, відповідне комюніке опублікувала урядова пресслужба.

Першим пунктом у вимогах є «конкретні гарантії» від Швеції щодо організацій курдів та гюленістів, які Туреччина вважає терористичними, зокрема припинення їхньої політичної підтримки і фінансування.

Туреччина заявляє, що Швеція надає підтримку зброєю курдській партії PKK/PYD, у тому числі дрони і протитанкову зброю.

Також Туреччина вимагає скасування шведського ембарго та санкцій проти себе у відповідь на «легітимні дії Туреччини для захисту своїх міжнародних прав у Середземномор’ї та убезпечення сирійського кордону».

Останній пункт вимог Туреччини – «глобальна співпраця для боротьби з тероризмом».

«Ми залишаємось прихильниками відкритих дверей НАТО, але вважаємо, що Альянс та країни-кандидати мають співпрацювати для боротьби з тероризмом, як вони роблять в інших сферах. Ми очікуємо від Швеції, яка подала заявку, принципових кроків та конкретних запевнень щодо безпекових питань, які турбують Туреччину», – заявили у комюніке.

Як відомо, Туреччина стала єдиною країною-членом НАТО, яка висловилася проти прийняття Швеції та Фінляндії до Альянсу. Неофіційно відомо, що президент Реджеп Таїп Ердоган таким чином сподівається отримати певні поступки від США у питаннях щодо продажу літаків та санкцій, накладених на Туреччину за купівлю російських С-400.

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