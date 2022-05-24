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П’яний водій Daewoo Lanos насмерть збив мотоцикліста у Новому Роздолі

Ольга Денисяка

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23 травня у Новому Роздолі на Львівщині п’яний 43-річний водій автомобіля Daewoo Lanos збив мотоцикліста. Від отриманих травм 54-річний водій мотоцикла помер. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

ДТП сталася 23 травня о 12:45 год. на вулиці Ходорівській у місті Новий Розділ Стрийського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Daewoo Lanos , 43-річний місцевий житель, не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з мотоциклом Viper під керуванням 54-річного місцевого мешканця.

Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тяжкі тілесні ушкодження. Його госпіталізували до медичного закладу, де він помер, незважаючи на зусилля медиків.

Встановлено, що на момент ДТП водій автомобіля перебував у стані алкогольного сп’яніння. Його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін  від п’яти до десяти років.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють всі обставини події.

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