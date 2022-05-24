Орбан оголосив надзвичайний стан в Угорщині через війну в Україні

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про введення надзвичайного стану через війну в Україні. Він почне діяти опівночі 25 травня. Про це пише Європейська правда з посиланням на Hirado.

Угорський уряд, який 24 травня склав присягу, почав роботу негайно.

«Ми не втрачаємо жодної хвилини, бо поруч йде війна. Війна, кінця якій ніхто не бачить», – заявив Орбан.

«Ця війна становить постійну загрозу для Угорщини, ставить під загрозу нашу фізичну безпеку, а також ставить під загрозу енергопостачання та фінансову безпеку економіки та сімей. Ми бачимо, що війна і санкції Брюсселя призвели до величезного економічного потрясіння і різкого зростання цін», – сказав він.

Орбан вкотре наголосив, що Угорщина повинна залишатися осторонь цієї війни та захищати фінансову безпеку угорських сімей. За його словами, це вимагає простору для маневру та негайних дій.

«Уряд реалізує своє право згідно з Основним законом оголосити воєнний стан сьогодні з опівночі. Як і надзвичайний стан, запроваджений під час епідемії, це дозволить уряду негайно відреагувати та захистити Угорщину та угорські родини всіма можливими засобами. Про наші перші рішення я буду інформувати вас завтра», – підсумував Орбан.

Як повідомляв Львівський портал, Віктор Орбан виключив можливість обговорення запропонованого ЄС нафтового ембарго проти Росії на саміті лідерів, який відбудеться наступного тижня. Це є новим ударом по зусиллям Євросоюзу здобути підтримку шостого пакету санкцій.

Шостий пакет санкцій проти росії, який включає нафтове ембарго, в Євросоюзі сподівались ввести у першій половині травня. Проте Угорщина відмовилась підтримувати заборону на російські енергоносії, незважаючи на те, що ЄС збирається зробити виняток та звільнити Угорщину і Словаччину від ембарго.

Що саме включає шостий пакет санкцій ЄС читайте за цим посиланням.

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