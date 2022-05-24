Окупанти продовжують наступ на Донбасі, а в Криму готують резерв, – Генштаб

На 90 добу війни в Україні російські окупаційні війська продовжують наступ на Донецькому напрямку та намагаються прорвати оборону ЗСУ, щоб вийти на адміністративні кордони Луганської області. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу, опублікованому 24 травня.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з території республіки білорусь.

На Сіверському напрямку ворог продовжує прикривати ділянки українсько-російського кордону та обладнувати опорні пункти у Брянській області. Агресор завдав авіаударів по об’єктах цивільної та військової інфраструктури у Сумській області.

На Слобожанському напрямку підрозділи противника зосередили основні зусилля на утриманні зайнятих позицій.

На Харківському та Слов’янському напрямках ворог активних дій не проводив, вів розвідку та намагається створити сприятливі умови для відновлення наступу. У районі населеного пункту Циркуни обстріляв із артилерії підрозділи Сил оборони. Поблизу населеного пункту Пасівка росіяни провели розвідку боєм, зазнали втрат і відійшли.

На Донецькому напрямку ворог завдав авіаційних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури у Краматорську, Лимані та Слов’янську.

На Лиманському напрямку противник активізував бойові дії, веде наступ у напрямку населеного пункту Лиман за підтримки артилерії та авіації.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог веде наступ у напрямку Сєверодонецька за підтримки вогню артилерії, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку противник наступає в районах населених пунктів Липове та Білогорівка.

«На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти здійснювали удари штурмовою та армійською авіацією. Водночас противник не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів позицій Сил оборони та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Авдіївка, Піски і Мар’їнка», – наголошують у Генштабі.

На Південнобузькому напрямку росіяни активних бойових дій не проводили. Вони обстрілювали українських військових із мінометів, реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії, вели контрбатарейну боротьбу. Завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Миколаївка.

За даними Генштабу, у тимчасово окупованому Криму противник формує резервні підрозділи для ведення бойових дій на території України.

Окупанти продовжують порушувати права громадян України на тимчасово зайнятих територіях: перешкоджають вільному пересуванню та створюють штучні умови для розвитку гуманітарної кризи.

«Сили оборони України завдають ворогу втрат на всіх напрямках та готові до будь-яких змін оперативної обстановки», – підкреслюють українські військові.

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