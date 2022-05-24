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На Донбасі ЗСУ відбили 9 ворожих атак, на 6 локаціях тривають бої

Наталя Дуляба

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Протягом вівторка, 24 травня, українські військові відбили дев’ять атак російських окупантів у Донецькій і Луганській областях, на шістьох локаціях тривають бої. Про це йдеться у зведенні угруповання Об’єднаних сил у Facebook.

На українському Донбасі тривають запеклі бої з окупантами. Уздовж всієї смуги оборони російські вояки застосовують бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдають ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

Упродовж доби 24 травня Збройні Сили України відбили дев’ять ворожих атак у Луганській і Донецькій областях, проте ще на шістьох локаціях зараз тривають бої. Загалом наші захисники завдали таких втрат загарбникам:

  • 3 танки;
  • 8 артилерійських систем;
  • 18 одиниць бойової броньованої техніки;
  • 1 спеціальний броньований автомобіль;
  • 1 автомобіль;
  • 1 оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс ZALA;
  • 6 БпЛА типу «Орлан-10».

Цієї доби росіяни обстріляли на Донбасі 39 населених пунктів, зруйнували і пошкодили більше 60 цивільних об’єктів, 50 із них – це житлові будинки. Загинули щонайменше 14 мирних мешканців, ще 15 осіб отримали поранення і травми різного ступеня важкості.

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