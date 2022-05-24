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Мешканця Львівщини судитимуть за відео у TikTok про переміщення техніки ЗСУ

Ольга Денисяка

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У Львівській області судитимуть 28-річного чоловіка, який опублікував на своїй сторінці у TikTok відео про рух української віськової техніки. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Розслідуванням встановлено, що у квітні поточного року обвинувачений на своїй особистій сторінці у соціальній мережі TikTok опублікував відео про рух української військової техніки. Відеозапис давав можливість ідентифікувати на місцевості переміщення колони Збройних Сил України, встановити вид і кількість озброєння.

Кримінал відкрили за несанкціонове поширення інформації про переміщення Збройних Сил України, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України). Справу вже скерували до суду.

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