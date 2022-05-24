Ідентифікували вісьмох росіян, які катували українців і вбили сім'ю сільського старости

Правоохоронці встановили особи вісьмох російських військових, які катували мирних мешканців Київщини, а також вбили сім’ю старости села Мотижин. Про це йдеться на сторінці Служби безпеки України у Facebook.

Йдеться про п’ятьох військовослужбовців армії рф та трьох «вагнерівців». Їм інкримінують загалом 14 епізодів: вбивство цивільних, обстріли та спалювання житлових будинків, полон, катування та утримування людей у підвалах без їжі та води, викрадення майна.

За даними генпрокурорки України Ірини Венедіктової, ідентифіковані російські воєнні злочинці:

старший лейтенант Олег Крикунов – командир взводу 37 окремої мотострілкової бригади 36 загальновійськової армії;

сежант Чінгіс Гончіков – командир відділення – командир бойової машини 37 окремої мотострілкової бригади 36 загальновійськової армії;

сержант Олександр Ванчіков – командир відділення 37 окремої мотострілкової бригади 36 загальновійськової армії;

сержант Магомедмірза Сулейманов – командир бойової машини 37 окремої мотострілкової бригади 36 загальновійськової армії;

старший лейтенант Віталій Дмітрієв – командир взводу 37 окремої мотострілкової бригади 36 загальновійськової армії;

Сергій Сазанов – член ПВК «Вагнер»;

Сергій Сазонов – водій відділення КШМ ПВК «Вагнер»;

Олександр Ступніцький – розвідник-зв’язківець 1 розвідувально-штурмового взводу 1 розвідувально-штурмової роти ПВК «Вагнер».

«Під час тимчасової окупації Київщини загарбники увірвалися до помешкання старости села Мотижин. Жінку та її рідних вивезли до місця тимчасового базування. Родину катували, намагаючись отримати інформацію про місцезнаходження підрозділів ЗСУ та бійців Тероборони. Кати жорстоко знущалися над сином на очах у матері, прострелили йому ногу. Але не отримавши інформації, вбили його пострілом у голову. Катували також чоловіка старости. Вся родина загинула від множинних вогнепальних поранень», – кажуть в СБУ.

Крім того, окупанти за наказом командира взводу 36 загальновійськової армії 37 окремої мотострілецької бригади рф вбили ще одну цивільну жінку. Причиною розстрілу був її темний одяг. Батька вбитої солдати взяли у полон і тримали зв’язаним практично без їжі й води.

«Також «визволителі» затримали двох волонтерів, які доставляли гуманітарну допомогу для мешканців Мотижина. Окупанти допитували і катували їх, а після цього вивезли до лісосмуги та наказали тікати, відкривши по них вогонь. Один із волонтерів загинув від пострілу в голову, інший – був важко поранений. Автомобілі та гуманітарну допомогу окупанти забрали собі», – підкреслюють у спецслужбі.

Також правоохоронці задокументували загибель двох членів ГО «Патріот». Слідчі встановили, що вони були закатовані, а після смерті рашисти ще й розстріляли їхні тіла.

Ще одному мирному мешканцю, за даними слідства, російські солдати зв’язали руки і прив’язали його до квадроцикла, змусивши бігти тривалий час. Після допитів, погроз убивством і побиття його впродовж кількох днів утримували у каналізаційній ямі.

Наразі вісьмом вищезгаданим окупантам заочно оголосили підозру за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Досудове розслідування ще триває.

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