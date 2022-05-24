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Як відновити втрачені під час війни паспорти. Роз’яснення

Наталя Дуляба

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Для відновлення втраченого паспорта громадянина України та закордонного паспорта потрібно спочатку звернутися до найближчого відділу поліції, а потім – у ЦНАП. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

«При втраті паспорта громадянина України або паспорта для виїзду за кордон, необхідно в першу чергу подати заяву до найближчого відділу поліції. Після цього слід звернутися до Центру надання адміністративних послуг чи територіального органу або підрозділу Державної міграційної служби (ДМС)», – йдеться у повідомленні.

Наразі ЦНАПи працюють у Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій областях.

Зазначимо, що при втраті документів, які посвідчують особу, громадяни України можуть використовувати внутрішній е-паспорт та е-паспорт для виїзду за кордон, сформовані у мобільному застосунку «Дія».

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