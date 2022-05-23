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У Львові чоловіки викрали бронежилетів майже на пів мільйона гривень

Анастасія Диняк

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У Львові правоохоронці затримали чоловіка, який зі складського приміщення викрав понад сотню бронежилетів та бронеплит, які мали передати українським військовим. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

У неділю, 22 травня, до поліції надійшло повідомлення про крадіжку бронежилетів. Як встановили правоохоронці, вночі двоє мешканців Яворівського району віком 33 та 35 років проникли на склад та викрали 30 бронежилетів та 73 бронеплити загальною вартістю 450 тисяч гривень.

Слідчі повідомили затриманим про підозру за ч.4 ст.185 (Крадіжка, скоєна в умовах воєнного часу) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до восьми років за ґратами. Наразі триває досудове розслідування.

Зауважимо, санкції статей за крадіжку, грабіж, розбій, вимагання, привласнення чи розтрату майна доповнено кваліфікуючою ознакою – вчинення злочину в умовах воєнного або надзвичайного стану.

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