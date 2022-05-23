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Ситуація на фронтах: зведення Генштабу

Анастасія Диняк

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Загроза ракетно-бомбових ударів з території Білорусі досі залишається. Про це у зведенні Генштабу ЗСУ, опублікованому 23 травня у Facebook.

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи Збройних сил Білорусі виконують завдання з прикриття українсько-білоруського кордону. Також залишається загроза ракетно-бомбових ударів з території Республіки.

На Сіверському напрямку ворог продовжує проводити заходи з посилення ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Противник продовжує обстрілювати позиції українських військових в Сумській та Чернігівській областях.

На Слобожанському напрямку загарбники утримують займані позиції та намагаються не допустити просування ЗСУ до державного корону.

На Слов’янському напрямку основні зусилля противник зосередив на утриманні зайнятих позицій, веденні розвідки та створенні умов для наступу. За добу ворог обстрілював населені пункти Гусарівка, Чепіль, Долина, Святогірськ, Богородичне та Студенок, застосувавши артилерію, реактивні системи залпового вогню та важкі вогнеметні системи.

На Донецькому напрямку російські окупанти намагаються вийти на адміністративні кордони Луганщини.

На Лиманському напрямку росіяни з артилерії обстріляли підрозділи ЗСУ та інфраструктурні об’єкти Лиману.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог проводив безуспішний штурм, однак зазнав втрат та відступив.

На Бахмутському напрямку противник без успіху намагався вести наступ. Окрім того, російські військові намагалися просунутися в бік Луганського, але були змушені відступити.

На Південнобузькому напрямку окупанти обстрілювали позиції українських військових. Також в районі населеного пункту Посад-Покровський триває інженерне обладнання оборонних рубежів.

В Чорноморській та Азовській операційних зонах корабельні угруповання противника продовжують виконувати завдання з ізоляції районів ведення бойових дій та завдання ракетних ударів по об’єктах інфраструктури на території України.

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