ОСТАННІ НОВИНИ

росіяни поранили в Україні 431 дитину

Наталя Дуляба

|

Внаслідок збройної агресії російської федерації в Україні постраждали щонайменше 663 дитини: 232 загинули, 431 малюк дістав поранення. Про це йдеться на сторінці Офісу генпрокурора України у Facebook.

Внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації в Україні загинули 232 дитини, за минулу добу побільшало поранених – до 431 (+1).

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 145, Київській – 116, Харківській – 102, Чернігівській – 68, Херсонській – 49, Луганській – 48, Миколаївській – 45, Запорізькій – 28, Сумській – 17, у м. Києві – 16, а також у Житомирській області – 15.

Ці цифри не є остаточні, оскільки кількість жертв ще встановлюють у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Встановлено, що 21 травня внаслідок обстрілу окупантами селища Молодецьке Херсонської області отримала поранення 7-річна дівчинка.

Своїми щоденними бомбардуваннями та обстрілами збройні сили рф пошкодили 1838 закладів освіти, 172 із них зруйновані повністю.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини
Анастасія ПИЖ
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини

Найбільший національний ритейлер «АТБ» яскраво та масштабно відзначив День вишиванки, який цьогоріч має особливий сенс і...

В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»
Наталя ДУЛЯБА
В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»

Більше 1000 бронежилетів, які на Львівщині безкоштовно пошили для військових Збройних Сил України, через чиновників Черк...

На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список

На дороги України розпочинають повертати фіксацію порушень правил дорожнього руху в автоматичному режимі. Знову ловити п...

У Львові затвердили нові стандарти будівництва житла
Ольга ДЕНИСЯКА
У Львові затвердили нові стандарти будівництва житла

У Львові затвердили стандарти, згідно з якими будинки зводитимуть із урахуванням виникнення надзвичайних ситуацій. Зокре...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів