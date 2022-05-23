росіяни поранили в Україні 431 дитину

Внаслідок збройної агресії російської федерації в Україні постраждали щонайменше 663 дитини: 232 загинули, 431 малюк дістав поранення. Про це йдеться на сторінці Офісу генпрокурора України у Facebook.

Внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації в Україні загинули 232 дитини, за минулу добу побільшало поранених – до 431 (+1).

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 145, Київській – 116, Харківській – 102, Чернігівській – 68, Херсонській – 49, Луганській – 48, Миколаївській – 45, Запорізькій – 28, Сумській – 17, у м. Києві – 16, а також у Житомирській області – 15.

Ці цифри не є остаточні, оскільки кількість жертв ще встановлюють у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Встановлено, що 21 травня внаслідок обстрілу окупантами селища Молодецьке Херсонської області отримала поранення 7-річна дівчинка.

Своїми щоденними бомбардуваннями та обстрілами збройні сили рф пошкодили 1838 закладів освіти, 172 із них зруйновані повністю.

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