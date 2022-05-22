Від рук росіян в Україні постраждали щонайменше 662 дитини

Станом на ранок неділі, 22 травня, російські військові вбили 232 дитини в Україні, ще 430 зазнали поранень. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці відзначають, що ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення жертв в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій – 145, Київській – 116, Харківській – 102, Чернігівській – 68, Миколаївський – 45, Луганській – 48, Запорізькій – 28, Херсонській – 48, столиці – 16, Сумській – 17, Житомирській – 15 областях.

За даними правоохоронців, щонайменше 1 837 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ. При цьому 172 з них зруйновано повністю.