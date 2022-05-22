ОСТАННІ НОВИНИ

Від рук росіян в Україні постраждали щонайменше 662 дитини

Анастасія Диняк

|

Станом на ранок неділі, 22 травня, російські військові вбили 232 дитини в Україні, ще 430 зазнали поранень. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці відзначають, що ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення жертв в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій – 145, Київській – 116, Харківській – 102, Чернігівській – 68, Миколаївський – 45, Луганській – 48, Запорізькій – 28, Херсонській – 48, столиці – 16, Сумській – 17, Житомирській – 15 областях.

За даними правоохоронців, щонайменше 1 837 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ. При цьому 172 з них зруйновано повністю.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини
Анастасія ПИЖ
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини

Найбільший національний ритейлер «АТБ» яскраво та масштабно відзначив День вишиванки, який цьогоріч має особливий сенс і...

В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»
Наталя ДУЛЯБА
В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»

Більше 1000 бронежилетів, які на Львівщині безкоштовно пошили для військових Збройних Сил України, через чиновників Черк...

На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список

На дороги України розпочинають повертати фіксацію порушень правил дорожнього руху в автоматичному режимі. Знову ловити п...

У Львові затвердили нові стандарти будівництва житла
Ольга ДЕНИСЯКА
У Львові затвердили нові стандарти будівництва житла

У Львові затвердили стандарти, згідно з якими будинки зводитимуть із урахуванням виникнення надзвичайних ситуацій. Зокре...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів