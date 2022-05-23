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Приміщення держрезерву з зерном на Львівщині здавали в оренду за хабарі

Наталя Дуляба

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Двоє посадовців державного підприємства на Стрийщині за хабарі здавали в оренду приміщення, де зберігали запаси зерна держрезерву. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Йдеться про директора одного із державних підприємств Стрийщини та його заступника. За даними слідства, вони організували нелегальну схему надання в оренду приміщень установи.

Як уточняють в обласному управлінні СБУ, посадовці за хабар незаконно передавали в користування складські та виробничі приміщення, де зберігали запаси зерна держрезерву.

«Нехтуючи статусом об’єкта та наражаючи стратегічне підприємство на можливу диверсію, за чималі гроші вони забезпечували оренду будь-кому. Така «схема» дала змогу чиновникам набивати свої кишені в умовах воєнного часу», – пояснюють у спецслужбі.

Чиновників спіймали на «гарячому» під час отримання 60 тисяч гривень неправомірної грошової винагороди за оренду державного майна.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ. Фігурантам справи вже оголосили підозру. Наразі триває досудове розслідування.

За скоєне держслужбовцям «світить» від 5 до 10 тюрми із позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років із конфіскацією майна.

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