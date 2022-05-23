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Понад 90% українців називають свободу однією з головних цінностей

Наталя Дуляба

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Більше ніж 90% громадян України згідні з тим, що свобода є однією з головних цінностей для українців. Про це свідчать результати опитування, яке у травні проводила соціологічна група «Рейтинг».

87% опитаних беззаперечно погоджуються з тезою про те, що свобода – це одна з головних цінностей українців. Ще 11% не змогли без сумнівів відповісти на це запитання, але схильні так вважати.

Серед ключових прав, гарантованих Конституцією України, найважливішим для респондентів сьогодні є:

  • право захищати своє життя (58%),
  • свобода слова (32%),
  • право на особисту недоторканість (30%),
  • право на працю (27%),
  • право на соціальний захист (25%),
  • право на власність (21%),
  • право на пересування (14%),
  • право на судовий захист (13%)
  • право на освіту (11%,)
  • право на безпечне довкілля (8%),
  • право на свободу віросповідання (7%),
  • право на підприємницьку діяльність – 6%.

Нагадаємо, на початку квітня домінуючою емоцією серед українців, які переживають війну, була гордість за свою державу. Пишаються своєю країною 80% громадян.

Довідково: соціологічне опитування проводили 16 травня 2022 року методом телефонного інтерв’ю в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Участь у дослідженні взяли 1000 респондентів віком від 18 років. Похибка становить не більше 3,5%.

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