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На кордоні з Україною білорусь розгортає додаткові підрозділи, – Генштаб

Наталя Дуляба

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На 89 добу війни в Україні російські окупаційні війська продовжують завдавати ракетних та авіаційних ударів по території країни, збільшили інтенсивність застосування авіації, аби знищити критичну інфраструктуру населених пунктів у зоні ведення активних бойових дій. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу, опублікованому 23 травня.

На Волинському та Поліському напрямках збройні сили республіки білорусь посилено ведуть розвідку, розгортають додаткові підрозділи у прикордонних районах Гомельської області. Загроза ракетно-авіаційних ударів з території білорусі все ще є.

На Сіверському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала.

На Слобожанському напрямку ворог веде бойові дії, аби утримати зайняті раніше рубежі на Харківському напрямку. Посилюючи поліцейсько-адміністративний режим, підрозділи противника встановлюють блокпости та фортифікаційні споруди на під’їзних шляхах та безпосередньо поряд із населеними пунктами Великий Бурлук, Капітолівка, Михайлівка, Левківка, Забавне та Куп’янськ.

Силами окремих підрозділів Західного військового округу, 11-го армійського корпусу балтійського флоту, Східного та Центрального військових округів ворог здійснює підготовку до відновлення наступу на Слов’янському напрямку. Здійснив спробу наступальних дій в районі населеного пункту Довгеньке. Цей наступ відбили українські підрозділи, ворог зазнав втрат і відступив.

На Донецькому напрямку противник не полишає спроб прорвати оборону наших військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області.

На Лиманському напрямку активних бойових дій не було. Росіяни обстрілювали інфраструктуру в районах населених пунктів Лиман, Озерне та Діброва.

Ворог зосередив зусилля у напрямку Сєвєродонецька, а також вів штурмові дії в районі Тошківки.

На Бахмутському напрямку противник вів бойові дії в районі Олександропілля за підтримки артилерії. Зазнав втрат від вогневого ураження ЗСУ  та відступив. Вів наступ у районах Липового та Трипілля, успіху не має.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках Генштаб відзначає зниження інтенсивності ведення бойових дій. Ворог намагається закріпитись на досягнутих рубежах, обстрілює позиції Сил оборони. Завдавав авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Авдіївка, Новоселівка Друга, Новомихайлівка та Микільське.

На Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не проводив. Зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів, веденні розвідки та інженерному обладнанні позицій. Обстрілював позиції Сил оборони зі ствольної та реактивної артилерії.

На Бессарабському напрямку на території Придністровського регіону республіки Молдова значних переміщень особового складу та техніки не зафіксовано.

«За результатами втрат у ході бойових дій ворог змушений знімати зі зберігання танки Т-62 для комплектування резервних батальйонних тактичних груп, що формуються для відправки в Україну. Крім того, для поповнення втрат озброєння та військової техніки використовується техніка, що була уражена та відновлена на ремонтно-відновлювальних підприємствах», –кажуть у Генштабі.

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито 11 атак ворога. Українські військові знищили шість танків, десять одиниць бойової броньованої техніки та шість одиниць автомобільної техніки противника. Підрозділи протиповітряної оборони на зазначених напрямках збили один БпЛА типу «Орлан-10» та ворожий літак Су-25.

Авіаційні та зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил також знищили чотири ворожі крилаті ракети.

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