На Донбасі ЗСУ відбили 11 ворожих атак

Протягом неділі, 22 травня, українські військові відбили 11 атак російських окупантів у Донецькій і Луганській областях. Про це йдеться на сторінці угруповання Об’єднаних сил у Facebook.

Відбивши 11 атак ворога, ЗСУ знищили:

6 танків;

10 одиниць бойової броньованої техніки;

6 ворожих автомобілів (два із них з боєприпасами);

літак Су-25 та безпілотний літальний апарат типу «Орлан-10».

Протягом доби вздовж усієї смуги оборони на Донецькому і Луганському напрямках ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, житлових кварталах.

Окупанти обстріляли 45 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 116 цивільних об’єктів, 106 із них – це житлові будинки.

Внаслідок цих обстрілів лише в Донецькій області загинуло щонайменше 7 цивільних осіб, ще восьмеро отримали поранення. Дані щодо Луганщини уточнюються.

Загалом за тиждень із 16 по 22 травня українські захисники відбили на Донбасі 84 ворожі атаки.

Загальні втрати окупантів за цей час: один зенітний ракетний комплекс, 43 танки, 20 артилерійських систем, 79 одиниць бойової броньованої техніки, 7 спеціальних броньованих автомобілів та 34 одиниці автомобільної техніки. Також підрозділи ППО збили 3 російські літаки та 18 безпілотників.

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