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На Херсонщині окупанти зґвалтували дворічних хлопчиків-близнюків

Анастасія Диняк

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В Олександрівці Херсонської області російські окупанти на очах матері зґвалтували дворічних близнюків, Від втрати крові хлопчики загинули. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Так, за добу на гарячу лінію звернулися українці, які потребують психологічної допомоги і розповіли про факти сексуального насилля російських окупантів над дітьми.

П’ятеро російських військових увірвалися до будинку мирних мешканців. Поки один тримав матір, решта по двоє ґвалтували дворічних хлопчиків-близнюків орально та анально. Діти загинули на місці від розривів та втрати крові.

Також надійшло повідомлення про смерть трирічного хлопчика, якого двоє окупантів ґвалтували на очах у матері.

Окрім того, росіяни вчинили сексуальне насилля за допомогою чайної ложки над 6-місячною дівчинкою та зґвалтували двох дівчаток 12 та 15 років.

«Зґвалтування як військовий злочин є найважчим злочином, а також однією із складових геноциду», – зауважила Денісова.

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