На Донеччині загинув 27-річний військовий з Львівщини

На Донеччині загинув 27-річний Любомир Мазурик з Бориславу, що на Львівщині. Про це повідомили у пресслужбі Бориславської міської ради.

У суботу, 21 травня, поблизу населеного пункту Пилипчатине Донецької області загинув український захисник Любомир Мазурик. Поховають Героя 25 травня у рідному місті.

«Обороняючи Україну, виявивши стійкість та мужність, загинув наш бориславець Любомир Мазурик, 1995 року народження. Йому було всього лиш 27 років. Жити й жити…», – йдеться у повідомленні.