Мережа кав’ярень Starbucks йде з Росії

Найбільша у світі мережа кав’ярень Starbucks остаточно йде з ринку РФ. Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України.

Так, Starbucks повністю припиняє свій бізнес в Росії. На території країни-агресорки було 130 кав’ярень. У мережі працювало близько 2 тисяч співробітників.

«Невдовзі росіяни згадають аромат рідного СРСР – тертий ячмінь, овес та жолуді у кавовому продукті», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, на початку березня Starbucks призупинила бізнес у Росії, включаючи постачання в країну своєї продукції.