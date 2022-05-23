Львівщина передала 15 автомобілів на потреби ЗСУ

Для Збройних сил України з Львівщини передали 15 автомобілів. Усі автомобілі укомплектовані гуманітарною допомогою та бронежилетами. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Так, 15 автомобілів та 100 бронежилетів відправили військовим адміністраціям, поліції та прикордонникам у Донецькій, Луганській та Харківській областях. Усі авто перевірили і перефарбували, а також укомплектували гуманітарною допомогою.

Окрім того, Асоціація українців у Люксембурзі – LUkraine передала українським військовим ще 22 бронежилети.