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В окупованому Енергодарі підірвали самопроголошеного «мера»

Наталя Дуляба

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Під час вибуху 22 травня в окупованому росіянами Енергодарі постраждав самопроголошений мер Андрій Шевчик, а також його охоронці. Про це у своєму Telegram повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

Відомо, що вибух стався вранці біля одного з будинків на вул. Курчатова.

«Маємо точне підтвердження що під час вибуху отримали поранення самопроголошений голова «народної адміністрації» Шевчик і його охоронці. Вони госпіталізовані до лікарні з травмами різного ступеня важкості», – написав Дмитро Орлов.

Він додав, що ніхто з мешканців будинку внаслідок вибуху не постраждав, а це наводить на думку, що чекали там саме російського колаборанта.

«Можна зробити очевидний висновок, що чекали саме на колаборанта, ударили точно та прицільно», – підкреслив Дмитро Орлов.

Нагадаємо, 25 квітня у Кремінній окупанти з так званої «ЛНР» підірвались під час своїх зборів у міськраді.

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