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У Львові відзначили День Героїв

Анастасія Диняк

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У Львові вшанували пам’ять загиблих у боротьбі за незалежність України та провели спільну поминальну молитву. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі обласної державної адміністрації.

У неділю, 22 травня, Львівщина вшановує пам’ять всіх українців, що віддали життя у боротьбі за свободу та незалежність України.

У заході взяли участь родини учасників російсько-української війни та родини Героїв Небесної Сотні, керівники військових та силових структур, представники духовенства, громадськості та місцевої влади.

«Сьогодні маємо нових Героїв, які своїм прикладом показують як варто любити рідну землю і тримають оборону, які воюють за свободу, цивілізованість, демократію та європейські цінності.  Запорукою існування держави, вільного життя кожного з нас є незламність наших Збройних Сил», – зауважив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Зауважимо, День Героїв – щорічне свято в Україні, встановлене на честь українських вояків — борців за волю України, передусім лицарів Київської Русі, козаків Гетьманської Доби, гайдамаків, опришків, січових стрільців, вояків Армії УНР, ОУН, УПА, а також героїв Небесної Сотні та сучасної російсько-української війни.

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