ЗСУ знищили ворожу техніку за наводкою російських пропагандистів

Російські пропагандисти допомогли українським військовим визначити місцезнаходження військової техніки ворога на Луганщині. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Так, ЗСУ знищили російську техніку, яка зруйнувала Павлоградський міст та обстрілювала Сєвєродонецьк на Луганщині.

«Дякуємо російським пропагандистам за наводку. Хизувалися, а тепер і в пакети зібрати нічого», – йдеться у повідомленні.

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