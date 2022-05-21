У Херсоні окупанти викрадають людей за проукраїнську позицію

У тимчасово окупованому Херсоні росіяни викрадають місцевих мешканців, які висловлюють свою проукраїнську позицію та засуджують вторгнення Росії до України. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Так, з власного будинку викрали викрали Ірину Горобцову в її день народження. Жінка в своїх соціальних мережах засуджувала вторгнення російських військових до Херсону та на територію України загалом.

«Вже тиждень окупанти вибивають з Ірини зізнання у тому, що це нібито вона коригувала вогонь по окупаційних військах на чорнобаївському аеродромі», – йдеться у повідомленні.