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Ситуація на фронтах: зведення Генштабу

Анастасія Диняк

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Найбільша активність ворог зосереджує в Східній операційній зоні. Про це у зведенні Генштабу ЗСУ, опублікованому 21 травня у Facebook.

На Слобожанському напрямку противник завдавав авіаційних ударів та обстрілював з артилерії райони населених пунктів Чорноглазівка, Прудянка, Дементіївка і Тернова, щоб не допустити ЗСУ до державного кордону.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв населені пункти Семенівка, Блешня, Гірськ Чернігівської області та завдав ракетних ударів по Житомирській та Полтавській областях.

На Харківському напрямку протягом дня ворог з артилерії обстрілював Велику Комишуваху та Довгеньке.

На Донецькому напрямку росіяни намагаються вийти на адміністративні кордони Луганської області. Орім того, ворог завдав авіаційних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури в районах Врубівки Луганської області, Бахмуту та Микільського на Донеччині.

На Слов’янському напрямку триває підготовка російських підрозділів для наступу.

На Лиманському напрямку окупанти також готуються до наступу.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював цивільну інфраструктуру  районах населених пунктів Времівка Донецької області, Ольгівське, Затишшя, Гуляй-Поле, Оріхів, Новоданилівка та Кам’янське Запорізької області.

На Південнобузькому напрямку ворог проводив розвідку та обстрілював наближені до лінії зіткнення населені пункти.

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