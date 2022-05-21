На фронті загинув футболіст з Львівщини

У російсько-українській війні загинув 26-річний футболіст з Львівщини Олег Мазур. Про це повідомили у пресслужбі Львівської асоціації футболу.

«На 27-му році в зоні бойових дій трагічно обірвалося життя захисника України, вихованця львівських «Карпат», екс-футболіста львівської «Галичини», «Звенигорода», «Лапаївки» та «Рудно» Олега Мазура», – йдеться у повідомленні.