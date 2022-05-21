На Донбасі українські бійці відбили 9 ворожих атак за добу

У суботу, 21 травня, на Донецькому та Луганському напрямках українські військові відбили 9 ворожих атак та знищили низку російської техніки. Про це повідомили в угрупованні Об’єднаних сил.
Так, українські військові зі складу угруповання Об’єднаних сил за добу знищили 5 ворожих танків, 4 артилерійські системи, 10 одиниць бронетехніки та два автомобіля. Окрім того, вдалося збити російський безпілотник «Орлан-10».
За добу російські окупанти обстріляли понад 40 населених пунктів на території Луганської та Донецької областей. Українські бійці відбили 9 атак, ще на 4 ділянках тривають бої.
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Анастасія Диняк