Кількість поранених окупантами дітей в Україні зросла до 430

Станом на ранок 21 травня понад 662 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційними даними ювенальних прокурорів 232 дитини загинули та понад 430 поранено. Про це йдеться у Facebook Офісу Генпрокурора.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 145, Київській – 116, Харківській – 102, Чернігівській – 68, Херсонській – 48, Луганській – 48, Миколаївській – 45, Запорізькій – 28, Сумській – 17, у м. Києві – 16, Житомирській – 15. Всі дані ще встановлюються.

20 травня російські військові нанесли ракетний удар по міському палацу культури у м. Лозова Харківської області. Внаслідок дій країни-агресора отримали поранення сім мирних мешканців, серед яких 11-річна дівчинка.

19 травня через обстріл с. Великі Хутори Куп’янського району Харківської області отримала поранення 13-річна дівчинка. 18 травня окупанти обстріляли машину волонтерів в м. Сєвєродонецьк Луганської області. Поранення отримав 17-річний хлопець.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1837 закладів освіти. При цьому 172 з них зруйновано повністю.

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