росяни розбомбили дім культури в Лозовій на Харківщині

російські війська ракетою влучили в Будинок культури у Лозовій на Харківщині. Внаслідок ракетного удару семеро людей отримали поранення, серед них – 11-річна дитина. Про це в Телеграмі повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

За інформацією міністра, дві ракети вдалось відбити, але одна потрапила в ціль. Під час удару в будівлі перебували 5 осіб – майже у всіх легкі поранення. Всього постраждало 7 осіб, наймолодшому – 11 років.

Ткаченко нагадав, що Палац культури в Лозовій був одним з найбільших в Харківському регіоні, мав зал розрахований на 1078 місць. Його реставрували лише в 2021 році.

«В Лозовій, російська ракета влучила в нещодавно відреставрований будинок культури… Відео влучання ракети не залишає жодних сумнівів – нелюди цілили чітко у будинок культури. Зруйновану рашистами будівлю, як і сотні інших культурних пам’яток, обов’язково відбудуємо, а російських злочинців – притягнемо до справедливої відповідальності», – заявив Ткаченко.

Відео російського ракетного удару по щойно реконструйованому будинку культури в Лозовій опублікував Президент Володимир Зеленський та прокоментував, що «окупанти визначили своїми ворогами культуру, освіту та людяність».

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