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У Львові збудують Меморіальний комплекс Героїв України

Ольга Денисяка

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У Львові проведуть конкурс на кращу проєктну пропозицію меморіального комплексу військових поховань Героїв України на вул. Мечнікова. Тут передбачають військові поховання Героїв України, парк-сквер пам’яті Героїв та меморіальну площу.  Відповідне рішення прийняли 20 травня на засіданні виконавчого комітету Львівської міськради. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Йдеться про так зване Марсове поле, на якому поруч із вояками УПА на початку весни почали ховати загиблих у російсько-українській війні Героїв. За цей час тут спочило 40 новітніх Героїв. У мерії хочуть, аби тут був парк-сквер пам’яті та площа для проведення меморіальних заходів.

«Учасники архітектурного конкурсу мають запропонувати візію всього простору площею 2.8 га. Хочемо, аби окрім власне військових поховань Героїв України тут був також парк-сквер пам’яті Героїв та меморіальна площа. Цей простір стане місцем осмислення нашої історії, місцем пам‘яті. Чекаємо на  мілітарно стримані та образно сильні рішення. Наше управління спільно з авторами Меморіалу пам’яті Героїв Небесної Сотні у Львові напрацювали концептуальний варіант того, як може виглядати поле поховань героїв. Учасники та учасниці конкурсу зможуть взяти його за основу, або ж запропонувати альтернативний варіант, але зі збереженням планувальних рішень», — говорить головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

За варіантом, пропонованим управлінням архітектури ЛМР, на могилах воїнів мали б стояти козацькі хрести як символи козацтва, українського лицарства та війська, а також плити, між якими ростиме зелена трава.

«Ніхто не знав, що буде повномастштабна війна, і нам доведеться ховати наших бійців. Нам та родинам загиблих важливо, аби воїни, які полягли у війні за Україну, були поховані в одному символічному та величному місці. На Личаківському кладовищі ми почали ховати загиблих у війні з початку 2014 року, місця вже закінчилися. Це місце – продовження цього кладовища. Воно є знаковим та видимим для людей, що стане виховним моментом для прийдешніх поколінь», – зазначив Голова центру військового капеланства української архієпархії української греко-католицької церкви отець Тарас.

У мерії очікують, що до початку осені вже буде обраний переможець. На конкурс запрошуватимуть українських архітекторів, та закликатимуть  долучатися міжнародних партнерів. Про початок реєстрації на конкурс міська рада повідомить додатково.

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