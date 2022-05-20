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Стартував етап підтвердження реєстрації на мультитест для вступників

Ольга Денисяка

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20 травня розпочинається реєстрація абітурієнтів для участі в Національному мультипредметному тесті, який в цьогоріч замінює ЗНО. Про це в Телеграмі повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

До 7 червня (включно) триватиме етап підтвердження участі в основній сесії НМТ, який буде здійснюватися через інформаційну сторінку:

  • з 20 травня до 7 червня;
  • з 21 червня до 7 липня.

Ті випускники, які з 20 травня до 7 червня 2022 року не матимуть змоги підтвердити своєї участі в НМТ, не зможуть взяти участь в основній сесії тестування.

Тільки після проходження двох етапів підтвердження участі в НМТ з 12 липня 2022 року для учасника з’явиться можливість завантажити запрошення-перепустку, де буде зазначено дату, час і місце проведення НМТ.

Львівський портал раніше повідомляв, якими будуть вступні випробування для майбутніх бакалаврів та магістрів. Читайте про це тут.

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