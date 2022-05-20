ОСТАННІ НОВИНИ

Ще один російський командир, який наказував вбивати цивільних на Київщині

Наталя Дуляба

|

Правоохоронці встановили особу ще одного військового злочинця, який наказував вбивати мирних мешканців Київщини під час російської окупації, – командир роти 64 окремої мотострілецької бригади Василь Литвиненко. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила генпрокурорка України Ірина Венедіктова.

Йдеться про 30-річного старшого лейтенанта Василя Литвиненка – командира роти 64 окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ зс рф у складі 35 загальновійськової армії. Прокурори спільно із поліцейськими викрили його у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з вбивством.

«Він був «старшим» під час окупації Липівки Бучанського району Київської області. Без його дозволу мешканці села не могли вийти з дому по воду. Він розпоряджався навіть тим, чи можна людям надавати меддопомогу», – відзначила Ірина Венедіктова.

Слідство встановило, що на виконання злочинних наказів Василя Литвиненка, його підлеглі військовослужбовці з автоматичної вогнепальної зброї поранили беззбройного цивільного чоловіка похилого віку прямо на його подвір’ї. Потім вони вже танка розстріляли його будинок. Поранений чоловік згорів у рідному домі.

Зараз правоохоронці встановлюють інших співучасників цих злочинів, а також причетність Литвиненка до поранення ще двох цивільних мешканок Липівки та руйнування 18 житлових будинків у цьому селі.

Якщо ви впізнали цього військовослужбовця рф та маєте інформацію про інші його злочинні «подвиги» в Україні, повідомляйте на портал правоохоронців warcrimes.gov.ua або звертайтеся до Київської обласної прокуратури за телефонами: 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини
Анастасія ПИЖ
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини

Найбільший національний ритейлер «АТБ» яскраво та масштабно відзначив День вишиванки, який цьогоріч має особливий сенс і...

В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»
Наталя ДУЛЯБА
В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»

Більше 1000 бронежилетів, які на Львівщині безкоштовно пошили для військових Збройних Сил України, через чиновників Черк...

На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список

На дороги України розпочинають повертати фіксацію порушень правил дорожнього руху в автоматичному режимі. Знову ловити п...

У Львові затвердили нові стандарти будівництва житла
Ольга ДЕНИСЯКА
У Львові затвердили нові стандарти будівництва житла

У Львові затвердили стандарти, згідно з якими будинки зводитимуть із урахуванням виникнення надзвичайних ситуацій. Зокре...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів