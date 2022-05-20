Ще один російський командир, який наказував вбивати цивільних на Київщині

Правоохоронці встановили особу ще одного військового злочинця, який наказував вбивати мирних мешканців Київщини під час російської окупації, – командир роти 64 окремої мотострілецької бригади Василь Литвиненко. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила генпрокурорка України Ірина Венедіктова.

Йдеться про 30-річного старшого лейтенанта Василя Литвиненка – командира роти 64 окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ зс рф у складі 35 загальновійськової армії. Прокурори спільно із поліцейськими викрили його у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з вбивством.

«Він був «старшим» під час окупації Липівки Бучанського району Київської області. Без його дозволу мешканці села не могли вийти з дому по воду. Він розпоряджався навіть тим, чи можна людям надавати меддопомогу», – відзначила Ірина Венедіктова.

Слідство встановило, що на виконання злочинних наказів Василя Литвиненка, його підлеглі військовослужбовці з автоматичної вогнепальної зброї поранили беззбройного цивільного чоловіка похилого віку прямо на його подвір’ї. Потім вони вже танка розстріляли його будинок. Поранений чоловік згорів у рідному домі.

Зараз правоохоронці встановлюють інших співучасників цих злочинів, а також причетність Литвиненка до поранення ще двох цивільних мешканок Липівки та руйнування 18 житлових будинків у цьому селі.

Якщо ви впізнали цього військовослужбовця рф та маєте інформацію про інші його злочинні «подвиги» в Україні, повідомляйте на портал правоохоронців warcrimes.gov.ua або звертайтеся до Київської обласної прокуратури за телефонами: 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75.

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