На сході ЗСУ знищили 80 окупантів і склад із боєприпасами

Протягом 20 травня українські військові на сході країни знищили 80 російських окупантів та їхній склад із боєприпасами і технікою. Про це йдеться на сторінці Оперативного командування «Схід» у Facebook.
Упродовж доби 20 травня війська рф здійснили одну атаку на сході України. Її бійці ЗСУ відбили, а також вдарили по позиціях ворога, знизивши їхній склад із боєприпасами та технікою. Загальні втрати росіян складають:
- особового складу – близько 80 осіб;
- танків – 1 одиниця;
- БМП – 2 одиниці;
- МТЛБ – 1 одиниця;
- артилерійських систем – 1 одиниця;
- мінометів – 1 одиниця;
- АТТ – 4 одиниці;
- БПЛА – 1 одиниця.
Водночас в угрупованні Об’єднаних сил додають, що на Донеччині й Луганщині 20 травня відбили 11 атак ворога, знищили 32 одиниці техніки:
- 8 танків;
- 3 артилерійські системи;
- 10 одиниць бойової броньованої техніки;
- 3 спеціальні броньовані автомобілі;
- 6 одиниць автомобільної техніки;
- безпілотник «Орлан-10» і безпілотний авіакомплекс ZALA.
Протягом доби росіяни обстріляли більше 30 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 83 цивільних об’єкти. Серед них – 72 житлові будинки, дві школи, гуртожиток, скид Свято-Успенської Святогірської лаври, два магазини, ангар з соняшниковим насінням та ряд господарських і складських приміщень.
Внаслідок цих обстрілів загинули щонайменше 4 мирні мешканці, ще 5 отримали поранення.
Нагадаємо, загалом у війні проти України росія вже втратила 28 700 військових, 1263 танки, 204 літаки, 168 гелікоптерів та низку іншої техніки. Детальніше – за цим посиланням.
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Наталя Дуляба