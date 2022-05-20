На сході ЗСУ знищили 80 окупантів і склад із боєприпасами

Протягом 20 травня українські військові на сході країни знищили 80 російських окупантів та їхній склад із боєприпасами і технікою. Про це йдеться на сторінці Оперативного командування «Схід» у Facebook.

Упродовж доби 20 травня війська рф здійснили одну атаку на сході України. Її бійці ЗСУ відбили, а також вдарили по позиціях ворога, знизивши їхній склад із боєприпасами та технікою. Загальні втрати росіян складають:

особового складу – близько 80 осіб;

танків – 1 одиниця;

БМП – 2 одиниці;

МТЛБ – 1 одиниця;

артилерійських систем – 1 одиниця;

мінометів – 1 одиниця;

АТТ – 4 одиниці;

БПЛА – 1 одиниця.

Водночас в угрупованні Об’єднаних сил додають, що на Донеччині й Луганщині 20 травня відбили 11 атак ворога, знищили 32 одиниці техніки:

8 танків;

3 артилерійські системи;

10 одиниць бойової броньованої техніки;

3 спеціальні броньовані автомобілі;

6 одиниць автомобільної техніки;

безпілотник «Орлан-10» і безпілотний авіакомплекс ZALA.

Протягом доби росіяни обстріляли більше 30 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 83 цивільних об’єкти. Серед них – 72 житлові будинки, дві школи, гуртожиток, скид Свято-Успенської Святогірської лаври, два магазини, ангар з соняшниковим насінням та ряд господарських і складських приміщень.

Внаслідок цих обстрілів загинули щонайменше 4 мирні мешканці, ще 5 отримали поранення.

Нагадаємо, загалом у війні проти України росія вже втратила 28 700 військових, 1263 танки, 204 літаки, 168 гелікоптерів та низку іншої техніки. Детальніше – за цим посиланням.

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