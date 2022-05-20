На польському військовому меморіалі у Львові відкрили скульптури левів

На польських військових похованнях у Львові, що відомі як «Цвинтар орлят», після семи років зі скульптур левів зняли накриття. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Андрій Садовий.

«Багато чого в історії було між українцями та поляками. Могили наших предків по обидва боки кордону є свідками конфліктів і взаємних кривд. І хоча це давні справи, часто вони ставали на перепоні взаєморозумінню. А наш спільний ворог ще й вдало підливав олії до вогню. Ця війна показала, хто друг, а хто ворог. Нехай ці леви на польських військових похованнях у Львові, які свого часу були об’єктом суперечки та стояли закритими, стануть кроком до остаточного взаємного прощення за минулі кривди», – написав мер Львова.

Як додали у пресслужбі мерії, скульптури левів із «Цвинтаря орлят» готують до реставрації.

Зазначимо, що польський військовий меморіал у Львові є частиною Личаківського кладовища і більш відомий як «Цвинтар орлят». Тут поховані поляки, що воювали проти ЗУНР у 1918 році та проти більшовиків у 1920 році, а також жертви німецько-польської битв 1939 року та Руху опору у 1922–1944 роках.

Як відомо, скульптури левів встановили при вході на цвинтар з південного боку. На щитах, які тримали леви, були герби Польщі і Львова, а також написи «Завжди вірний», «Тобі, Польщо».

Із приходом до Львова радянської влади «Цвинтар орлят» почали нищити, а скульптури левів прибрали у 1970-х роках. У 2015 році їх повернули на місце, але через це розгорівся скандал, оскільки левів перевезли за ініціативи Міністерства культури Польщі без погодження з українською владою. Відтак скульптури вирішили не демонтовувати, а просто закрили дерев’яними щитами.

Після цього на «Цвинтарі орлят» неодноразово чинили провокації, остання з них була наприкінці 2021 року. Тоді невідомі розписали стіни меморіалу.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.