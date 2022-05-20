ОСТАННІ НОВИНИ

На польському військовому меморіалі у Львові відкрили скульптури левів

Наталя Дуляба

|

На польських військових похованнях у Львові, що відомі як «Цвинтар орлят», після семи років зі скульптур левів зняли накриття. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Андрій Садовий.

«Багато чого в історії було між українцями та поляками. Могили наших предків по обидва боки кордону є свідками конфліктів і взаємних кривд. І хоча це давні справи, часто вони ставали на перепоні взаєморозумінню. А наш спільний ворог ще й вдало підливав олії до вогню.  Ця війна показала, хто друг, а хто ворог. Нехай ці леви на польських військових похованнях у Львові, які свого часу були об’єктом суперечки та стояли закритими, стануть кроком до остаточного взаємного прощення за минулі кривди», – написав мер Львова.

Як додали у пресслужбі мерії, скульптури левів із «Цвинтаря орлят» готують до реставрації.

Зазначимо, що польський військовий меморіал у Львові є частиною Личаківського кладовища і більш відомий як «Цвинтар орлят». Тут поховані поляки, що воювали проти ЗУНР у 1918 році та проти більшовиків у 1920 році, а також жертви німецько-польської битв 1939 року та Руху опору у 1922–1944 роках.

Як відомо, скульптури левів встановили при вході на цвинтар з південного боку. На щитах, які тримали леви, були герби Польщі і Львова, а також написи «Завжди вірний», «Тобі, Польщо».

Із приходом до Львова радянської влади «Цвинтар орлят» почали нищити, а скульптури левів прибрали у 1970-х роках. У 2015 році їх повернули на місце, але через це розгорівся скандал, оскільки левів перевезли за ініціативи Міністерства культури Польщі без погодження з українською владою. Відтак скульптури вирішили не демонтовувати, а просто закрили дерев’яними щитами.

Після цього на «Цвинтарі орлят» неодноразово чинили провокації, остання з них була наприкінці 2021 року. Тоді невідомі розписали стіни меморіалу.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини
Анастасія ПИЖ
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини

Найбільший національний ритейлер «АТБ» яскраво та масштабно відзначив День вишиванки, який цьогоріч має особливий сенс і...

В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»
Наталя ДУЛЯБА
В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»

Більше 1000 бронежилетів, які на Львівщині безкоштовно пошили для військових Збройних Сил України, через чиновників Черк...

На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список

На дороги України розпочинають повертати фіксацію порушень правил дорожнього руху в автоматичному режимі. Знову ловити п...

У Львові затвердили нові стандарти будівництва житла
Ольга ДЕНИСЯКА
У Львові затвердили нові стандарти будівництва житла

У Львові затвердили стандарти, згідно з якими будинки зводитимуть із урахуванням виникнення надзвичайних ситуацій. Зокре...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів