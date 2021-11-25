На Цвинтарі орлят у Львові затримали двох провокаторів

У четвер, 25 листопада, у Львові затримали двох чоловіків, які вчинили провокацію на території польських військових поховань (більш відомого як «Цвинтар орлят»), що є частиною Личаківського кладовища. Провокатори залишили провокативні написи на кам’яній стіні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

«На польських військових похованнях чорною фарбою намалювали напис «За Степана Бендер» та синьо-жовті і червоно-чорні смужки фарбою зробили», – розповідає директор музею «Личаківський цвинтар» Михайло Нагай.

Зловмисників уже затримала поліція. Зокрема, за даними патрульної поліції Львівщини, поліцейські близько 17:00 год. помітили трьох невідомих біля Личаківського цвинтаря. Вони поводилися підозріло, а згодом зайшли на територію кладовища.

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«Інспектори, втративши їх з поля зору, прийняли рішення обстежити територію, залучивши додаткові екіпажі. Біля арок із похованнями польських військових вони помітили цих осіб під час вчинення ними акту вандалізму, а саме здійснення написів провокаційного змісту», – розповідають у патрульній поліції.

Патрульні затримали двох чоловіків, проте третьому вдалося втекти. Особи затриманих встановили, ними виявилися мешканці Донецької області 43 та 49 років. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

За даними Zaxid.net, затримані уже дали попередні свідчення – за їхніми словами, за провокацію їм пообіцяли заплатити, проте хто і скільки – нібито не знають, бо домовлявся із замовником їхній товариш, якому вдалося втекти.

Зазначимо, це не перші провокації на Цвинтарі орлят у Львові. Так, у липні 2018 року група невідомих осіб пошкодила щити довкола скульптур левів на території польських військових поховань. Цього ж року у листопаді охорона Личаківського цвинтаря затримала трьох польських студентів, які намагались вчинити провокативні дії біля польських військових поховань.

Довідка. На польському військовому меморіалі поховані поляки – учасники боїв проти ЗУНР у 1918 р. та проти більшовиків 1920 р., жертви німецько-польської війни 1939 р. та Руху опору у 1922–1944 рр. У 1971 р. цвинтар був знищений радянською владою. Протягом 1989–2005 років меморіал було частково відбудовано.

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Фото: ЛМР, патрульна поліція