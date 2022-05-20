На Львівському вокзалі переселенці можуть отримати грошові виплати

Українці, які виїжджають із зон бойових дій, зможуть отримати від держави грошову компенсацію під час евакуації просто на вокзалі. Така можливість вже є на Залізничному вокзалі Львова. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі пошти.

«Укрзалізниця» передає дані зі своїх евакуаційних рейсів працівникам «Укрпошти». Відомості про виплату грошової допомоги працівники залізниці формують безпосередньо під час руху потягів. Там мають зазначити кількість дітей та дорослих.

Ці дані передаються працівникам «Укрпошти», які до моменту прибуття евакуаційного потяга до вокзалу міста-призначення організовують все необхідне, щоб люди одразу після виходу з потяга могли отримати кошти.

З 17 травня грошові виплати вже видають на території залізничного вокзалу у Львові. Пасажири п’ятьох евакуаційних потягів до Львова вже отримали виплати на загальну суму 340 тис. грн. Невдовзі до переліку вокзалів, де проводитимуться виплати, доєднаються Ужгород, Івано-Франківськ та Чернівці.

Як зазначалося раніше, людям, які евакуювалися з районів проведення бойових дій, держава надає одноразову допомогу в розмірі 3000 гривень на кожну дитину чи людину з інвалідністю та 2000 гривень на кожну людину, старшу 18 років.

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