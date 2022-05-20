Яка ситуація на фронтах: зведення Генштабу

На 86 день війни в Україні російські окупаційні війська не припиняють ведення наступальних дій на сході, обстрілюють місцевість уздовж лінії зіткнення та у глибині оборони військ ЗСУ у Донецькому операційному районі та на Слов’янському напрямку. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу, опублікованому 20 травня у Facebook.

«Окупанти завдають ракетних ударів по об’єктах інфраструктури та житлових кварталах на території України. Тривають артилерійські обстріли українських міст, що призводить до численних жертв серед мирного населення», – наголошують у Генштабі.

На Волинському та Поліському напрямках близько семи батальйонів збройних сил республіки білорусь на ротаційній основі прикривають ділянки українсько-білоруського кордону.

На окремих полігонах білорусі розгорнули два ракетних дивізіони тактичного ракетного комплексу «Точка-У» та дивізіон реактивної системи залпового вогню «Смерч». Також відомо, що з 22 червня по 1 липня у Гомельській області запланували проведення зборів із залученням військовозобов’язаних.

Загроза ракетно-бомбових ударів та артилерійських обстрілів з території білорусі по Україні не зникла.

На Сіверському напрямку противник здійснює повітряну розвідку із застосуванням БпЛА, продовжує інженерне обладнання позицій на території російської федерації уздовж державного кордону України.

На Слобожанському напрямку агресор здійснив артилерійські обстріли позицій наших військ на північ від Харкова. Завдав авіаційних ударів та провів дистанційне мінування на маршрутах можливого висування підрозділів Сил оборони.

На Слов’янському напрямку угруповання противника основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій, перегрупуванні військ, а також накопиченні матеріально-технічних ресурсів. Ворог обстрілював з артилерії позиції ЗСУ на південь та південний захід від міста Ізюм. З метою уточнення положення наших військ провів повітряну розвідку двома безпілотниками «Орлан-10».

У районі населеного пункту Яремівка противник намагається навести понтонну переправу через річку Сіверський Донець.

«На тимчасово зайнятих територіях Харківської області ворог продовжує блокувати роботу українських операторів стільникового зв’язку, розповсюджує пропагандистських матеріалів, намагається налагодити трансляцію російських теле- та радіоканалів», – йдеться у повідомленні.

На Донецькому напрямку росіяни намагаються вести активні бойові дії на Лиманському, Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

На Лиманському та Сєвєродонецькому напрямках противник обстрілював позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Лиман, Сіверськ, Лисичанськ та Сєверодонецьк. На Бахмутському напрямку веде наступ за підтримки артилерії, намагається заволодіти новими рубежами у районі Попасної, успіху не має.

На Курахівському напрямку за підтримки артилерії та штурмової авіації ворог веде наступ у напрямку населеного пункту Новомихайлівка (10 км на південь від Мар’їнки), успіху не мав.

У Маріуполі ворог проводить фільтраційні заходи стосовно місцевих жителів.

На Новопавлівському, Криворізькому, Херсонському та Запорізькому напрямках противник продовжує обстріли підрозділів українських військ.

На Південнобузькому та Таврійському напрямках угруповання окупаційних військ основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів, веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій та логістичному забезпечені підрозділів. Ворог продовжує обладнувати другу лінію оборони.

Щоб перешкодити наступу ЗСУ, росіяни замінували міст через річку Інгулець в районі Давидового Броду.

Доукомплектовуючи підрозділи, які зазнали втрат, противник перемістив близько 130 одиниць військової техніки у районі Чорнобаївки.

На Таврійському напрямку ворог займався логістичним забезпеченням своїх військ.

«На Бессарабському напрямку російські спецслужби вживають заходів щодо дестабілізації ситуації в регіоні. Знову поширено інформацію про мінування об’єктів соціальної інфраструктури та так званих “державних” закладів у містах Тирасполь, Бендери, Дубоссари та Рибниця», – підкреслюють у Генштабі.

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