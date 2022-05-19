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Журналістка очолила управління туризму Львова

Андрій Котенський

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Новою керівницею управління туризму Львівської міської ради стала Христина Лебедь. Сьогодні її колективу представив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

«Нам вже потрібно думати про те, що хочемо розповідати гостям з усього світу, які після війни приїжджатимуть до України та Львова, зокрема. Зацікавленість туристів неабияк зросте. І нам потрібно напрацювати програми, які презентуватимуть наше місто. Потрібно подбати і про внутрішній туризм, який у час війни набуває зовсім інших сенсів», — повідомила під час представлення Христина Лебедь.

Галина Гриник, яка впродовж тривалого часу виконувала обов’язки керівниці управління ЛМР, залишилася на позиції заступниці керівника управління туризму.

Біографічна довідка Христини Лебедь.

Освіта – магістр факультету журналістики Львівського національного університету ім. Івана Франка

Досвід роботи:

⁃ січень 2010 – травень 2013 – журналістка телеканалу 24;

⁃ червень 2015 – січень 2017 – регіональна редакторка телеканалу 24;

⁃ січень 2017 – червень 2018 – випускова редакторка та ведуча телеканалу НТА;

⁃ липень 2018 – січень 2020 – керівниця ранкових проєктів телеканалу «Суспільне. Львів»;

⁃ травень 2021 – лютий 2022 –  комунікаційниця медичної реформи Львова;

⁃ лютий 2022 і дотепер – координаторка Lviv International media center = Media Center Ukraine

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