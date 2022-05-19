Журналістка очолила управління туризму Львова

Новою керівницею управління туризму Львівської міської ради стала Христина Лебедь. Сьогодні її колективу представив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

«Нам вже потрібно думати про те, що хочемо розповідати гостям з усього світу, які після війни приїжджатимуть до України та Львова, зокрема. Зацікавленість туристів неабияк зросте. І нам потрібно напрацювати програми, які презентуватимуть наше місто. Потрібно подбати і про внутрішній туризм, який у час війни набуває зовсім інших сенсів», — повідомила під час представлення Христина Лебедь.

Галина Гриник, яка впродовж тривалого часу виконувала обов’язки керівниці управління ЛМР, залишилася на позиції заступниці керівника управління туризму.

Біографічна довідка Христини Лебедь.

Освіта – магістр факультету журналістики Львівського національного університету ім. Івана Франка

Досвід роботи:

⁃ січень 2010 – травень 2013 – журналістка телеканалу 24;

⁃ червень 2015 – січень 2017 – регіональна редакторка телеканалу 24;

⁃ січень 2017 – червень 2018 – випускова редакторка та ведуча телеканалу НТА;

⁃ липень 2018 – січень 2020 – керівниця ранкових проєктів телеканалу «Суспільне. Львів»;

⁃ травень 2021 – лютий 2022 – комунікаційниця медичної реформи Львова;

⁃ лютий 2022 і дотепер – координаторка Lviv International media center = Media Center Ukraine

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.