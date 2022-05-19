Зеленський привітав українців із Днем вишиванки

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців, аби привітати їх із Днем вишиванки. Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Глава держави, який з початком повномасштабної війни в Україні носить лише мілітарі, 19 травня, у День вишиванки, одягнув вишиванку темно-зеленого кольору і привітав громадян зі святом.

«Сильна, незламна, смілива і вільна! З Днем вишиванки, Україно!», – звернувся до українців Володимир Зеленський.

Водночас Олена Зеленська також привітала українців зі святом. Щемливий допис перша леді розмістила у своєму Facebook та опублікувала світлину, де вона вбрана у синьо-білу вишиванку.

«Хтось дістає її, дивом вцілілу, із шафи у зруйнованому будинку. А хтось втратив разом із домом. Хтось шукає її в іншій країні, куди вигнала війна. Хтось одягне її в рідному місті, де нарешті немає обстрілів. Хтось – в окупації, ризикуючи життям. А хтось зробить це взагалі вперше, бо вперше відчув таку потребу. Цей день українці відзначають багато років, але війна наповнила його новим щемливим змістом. Можливо, вперше ми так гостро відчуваємо сенс відомого вислову про “вишитий код нації”. Вперше це стало настільки особистим і гострим. Вперше це про наші страшні втрати й про обов’язкову перемогу над ворогом і горем. З Днем вишиванки, друзі!», – написала Олена Зеленська.

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