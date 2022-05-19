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Урсула фон дер Ляєн привітала українців із міжнародним Днем вишиванки

Андрій Котенський

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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у День вишиванки одягла традиційну українську вишиту сукню на знак підтримки та солідарності з українським народом. Про це повідомила офіційна Facebook-сторінка Європейської комісії, пише Європейська правда.

На сторінці викладене фото Урсули фон дер Ляєн у вишиванці з короткою історією відзначення свята.

«Сьогодні ми вшановуємо українську культуру, відзначаючи День вишиванки. Людей запрошують носити традиційний український одяг з етнічними візерунками, відомий як «Вишиванка», кожного третього четверга травня як символ єдності та національної ідентичності. Те, що почалося 16 років тому з кількох студентів, які одяглися в традиційний вишитий одяг, сьогодні є традицією, якої дотримуються українці та їхні друзі по всьому світу», – сказано у повідомленні.

Європейська комісія закликала «у ці важкі часи» зберігати культуру та традиції України.

Як відомо, щороку у третій четвер травня Україна відзначає День вишиванки – національне свято, яке покликане зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу. Цьогоріч це свято припало на 19 травня.

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