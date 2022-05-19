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У Львові скульптури левів одягнули у вишиванки

Ольга Денисяка

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У червер, 19 травня, в Україні відзначають День вишиванки. З цієї нагоди фігури левів-охоронців міської ратуші та найбільшого лева міста одягнули у вишиванки. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

У вишиванки одягнули скульптури левів-охоронців Ратуші на площі Ринок та статую лева, яку встановили до сторіччя ЗУНР на вул. Городоцькій, 40.

Нагадаємо, Всесвітній день вишиванки почали відзначати у 2006 році. Спочатку вишиванки одягнули кілька десятків студентів та викладачів Чернівецького національного університету. Та згодом свято розрослося до всеукраїнського рівня, до нього почала долучатися українська діаспора по всьому світу.

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Фото: ЛМР

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