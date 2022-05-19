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У Львові лікують 15-річну харків’янку, яка потрапила під обстріли касетними бомбами

Ольга Денисяка

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18 травня з Харкова в дитячу лікарню Св. Миколая Першого медоб’єднання Львова госпіталізували 15-річну дівчинку Кіру. Вона із двома друзями потрапила під обстріл фосфорними бомбами у харківському парку ще 15 квітня. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Як розповіли лікарі, у Кіри – вогнепальне осколкове ураження із проникаючим пораненням черевної порожнини. Уламок пройшов крізь живіт та травмував печінку, жовчний міхур і дванадцятипалу кишку.

У Харкові дівчині провели операцію з видалення жовчного міхура. На ноги Кіра змогла встати лише через місяць.

Спеціалісти лікарні Св. Миколая проводять дівчині усі необхідні обстеження та готують до транспортування за кордон для продовження лікування.

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