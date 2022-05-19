Президент Литви одягнув вишиванку і побажав Україні перемоги

Президент Литви Ґітанас Науседа разом із дружиною одягнули вишиванки і вкотре підтримали Україну у боротьбі з російськими окупантами. Про це йдеться на його сторінці у Facebook.

Ґітанас Науседа разом із дружиною Діаною у День вишиванки на знак підтримки України одягнули білі сорочки із білою вишивкою. Президент Литви наголосив, що таким чином вкотре хоче продемонструвати свою солідарність, а також запевнив: його країна стоятиме поруч з українцями до їхньої остаточної перемоги над рф.

«Сьогодні ще один важливий день для братньої України. Щороку в третій четвер травня українці та їхні друзі у всьому світі вбираються в традиційні вишиті сорочки – вишиванки. Це може здатися просто символом. Але символи є дуже важливими для країни, яка мужньо і героїчно бореться з жорстоким агресором. Я вірю, що всі, хто вдягнув вишиванки, додадуть українцям сили в їхній боротьбі за свободу. Це один із багатьох знаків підтримки й солідарності з Україною. Це простий, але по-справжньому щирий жест, який свідчить, що ми залишаємось і будемо стояти пліч-о-пліч з українцями. До перемоги. Слава Україні! Героям Слава!», – написав українською Ґітанас Науседа.

Нагадаємо, щороку у третій четвер травня українці відзначають День вишиванки. Цьогоріч це свято припало на 19 травня.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.