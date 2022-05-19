Окупанти зосередили свої сили на Донецькому напрямку, – Генштаб

На 85 добу війни в Україні російські окупанти зосередили свої зусилля на Донецькому напрямку, де застосовували авіацію, артилерію та міномети. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ, опублікованому 19 травня у Facebook.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Загроза ракетно-бомбових ударів з території республіки білорусь по об’єктах в Україні досі є.

На Сіверському напрямку противник продовжує обладнувати додаткові вогневі позиції та захисні споруди у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Веде повітряну розвідку за допомогою безпілотників.

Ворог обстріляв із артилерії та мінометів прикордонні населені пункти Сумської області: Есмань, Сопич та Середина-Буда.

На Слобожанському напрямку росіяни основні зусилля зосереджували на утриманні зайнятих позицій і недопущенні просування українських військових вглиб тимчасово зайнятої території. В окремих районах окупанти намагалися проводити безуспішні контратаки з метою відновлення втрачених позицій.

Тривають бойові дії в районах населених пунктів Тернова та Борщова. Ворог веде посилену повітряну розвідку.

На Слов’янському напрямку противник обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Пришиб, Грушуваха та Богородичне.

На Донецькому напрямку ворог активізував наступальні та штурмові дії, аби покращити тактичне положення в окремих районах.

В районі Сєверодонецька противник вів штурмові дії, зазнав втрат та відійшов на раніше зайняті позиції. Тривають бойові дії в районі населеного пункту Тошківка.

Окупанти проводили наступальні дії в районі населеного пункту Олександропіль (до 2016 року – Розівка) Ясинуватського району та намагалися покращити тактичне положення в районах населених пунктів Пилипчатине, Дружба і Трипілля. Успіху не мають.

На Авдіївському напрямку за підтримки артилерії ворог вів штурмові дії в районі Новобахмутівки, успіху не має, зазнав втрат і відступив.

На Курахівському напрямку противник за підтримки реактивної артилерії і важких вогнеметних систем вів наступ в районах населених пунктів Степне, Славне та Мар’їнка, успіху не має.

На Лиманському напрямку ворог наступальні дії не проводив, обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Озерне та Лиман.

На Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не проводив. Під прикриттям вогню мінометів та ствольної артилерії продовжував обладнувати свої позиції. Посилив угруповання підрозділами радіоелектронної боротьби.

«Особовий склад ворога деморалізований, обіцяні виплати за участь у бойових діях командуванням російських окупаційних військ не здійснюються. Особовий склад продовжує зазнавати значних втрат в боях із Силами оборони України. Фіксуються випадки дезертирства окремих підрозділів окупаційних військ», – кажуть у Генштабі.

В Бессарабському операційному районі на території Придністровського регіону Республіки Молдова обстановка змін не зазнала.

В акваторії Чорного та Азовського морів корабельні угруповання рф продовжують ізольовувати райони бойових дій, вести розвідку, підтримку дій наземного угруповання та блокувати цивільне судноплавство.

На тимчасово захоплених територіях України росіяни продовжують здійснювати заходи адміністративно-поліцейського режиму, порушують права та свободи мирних жителів, забороняють їм вільне пересування та переміщення на територію, підконтрольну Україні.

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