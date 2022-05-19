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Колишня працівниця Галицької митниці вимагала хабар

Андрій Котенський

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На вимаганні хабара викрито та затримано 41–річну колишню працівницю Галицької митниці, яка вимагала неправомірну вигоду для здійснення впливу на службових осіб одного із навчальних закладів Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

За даними слідства, жінка запропонувала жительці області за 400 доларів США вирішити питання про сприяння службовими особами одного із центрів проведення іспиту на рівень володіння державною мовою – державного педагогічного університету на Львівщині в успішному складанні іспиту на рівень володіння державною мовою та видачі відповідного сертифікату.

Вимагачку затримали після передачі частини неправомірної вигоди.

Наразі затриманій повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Якщо вину порушниці доведуть то їй загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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