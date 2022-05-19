Брата Царьова спіймали на спробі організувати диверсії на Дніпропетровщині

Правоохоронці затримали брата сепаратиста Олега Царьова, який на замовлення кремля мав організувати теракти у Дніпропетровській області. Про це йдеться на сторінці Служби безпеки України у Facebook.

За даними спецслужби, брат колишнього народного депутата-зрадника, ініціатора «новоросії» і поплічника президента-втікача януковича намагався організувати диверсійну діяльність у Дніпропетровській області.

Після повномасштабного вторгнення він був упевнений у швидкій перемозі росії, чекав на окупацію регіону та на обіцяну йому посаду – крісло голови Дніпропетровської ОДА.

«Коли сподівання на безперешкодний прихід росіян не виправдалися, він почав отримувати вказівки від своїх кураторів. Зокрема, його завданням було дестабілізувати ситуацію у регіоні через проведення серії вибухів на об’єктах транспортної та критичної інфраструктури», – йдеться у повідомленні.

В СБУ кажуть, що встановили контроль за братом Царьова ще на первинному етапі його підривної діяльності і запобігли неминучим негативним наслідкам.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці виявили у спеціально обладнаному схроні зброю та боєприпаси, тротилові шашки для вчинення диверсій, банківські картки та паспорти громадянина рф.

За даними слідства, брат екснардепа-зрадника мешкав у Дніпрі з часів Революції Гідності. При цьому він не розділяв суспільних настроїв і бажав повернення президента, якого він знав особисто, і при якому його родич був впливовою особою. Всі ці роки чоловік вів тихий і непримітний спосіб життя, підтримував активний зв’язок з братом, який переховувався на території рф.

Фігуранту оголосили підозру за ст.113 Кримінального кодексу України (диверсія). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – 10 до 15 років тюрми із конфіскацією майна.

Найближчим часом суд має обрати йому запобіжний захід, слідство клопотає, що це має бути тримання під вартою.

Нагадаємо, на початку травня Олега Царьова заочно засудили до 12 років позбавлення волі за заклики до створення так званої «новоросії».

Водночас раніше Генпрокурорка Ірина Венедіктова заявляла, що найсуворіше покарання за злочини, в яких ще підозрюють Царьова, – довічне ув’язнення.

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