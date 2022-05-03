Царьова заочно засудили до 12 років позбавлення волі

3 травня Шевченківський районний суд Києва засудив колишнього народного депутата України та кандидата у Президенти Олега Царьова до 12 років позбавлення волі. Про це йдеться у Facebook суду.

Суд визнав Царьова винним у вчиненні публічних закликів до зміни меж території та державного кордону України та порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічних закликів до насильницької зміни конституційного ладу, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 3 ст. 109 ККУ. Суд призначив покарання – дванадцять років позбавлення волі.

Крім того, суд звернеться до прездента з проханням позбавити Царьова державної нагороди – ордена «За заслуги» ІІІ ступеня, яким його нагородили у 2022 році.

Ззначимо, що раніше Генпрокурорка Ірина Венедіктова заявляла, що найсуворіше покарання за злочини, в яких підозрюють Царьова, – довічне ув’язнення, а також висловила сподівання, що «рішення буде справедливим»

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.