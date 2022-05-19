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20 новонароджених львів’ян отримали вишиванки

Андрій Котенський

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З нагоди Дня вишиванки 20 новонароджених малюків, що з’явилися на світ у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі, отримали вишиті сорочки. Про це Львівському порталу повідомила керівниця перинатального центру Марія Малачинська.

За словами Марії Малачинської, немовлятам дарують вишиті сорочки на День вишиванки, бо це генетичний код нації.

«Усім нам приємно відчувати себе частиною гордого на історію і непереборного українського народу, зі своєю мовою, багатою історією і культурою, загартованою в століттях віковічної боротьби за власне місце під сонцем. І вишиванка – наш надважливий, і значущий символ – генетичний код нації!

Сьогодні, у День вишиванки, наші малюки отримали в подарунок свої перші в житті вишиті сорочки і побажання доброї долі та мирного неба!

Дякуємо вчергове Клубу Успішних Жінок «Жінки України» за допомогу в організації  та Львівська обласна державна адміністрація за приємне патронатство сьогоднішнього свята вишиванки в нашому Центрі! Слава Україні! Слава нашим Героям! Слава нашій вишиванці!», – повідомила Марія Малачинська.

Як відомо аналогічні привітання новонароджених відбулись у різних куточках України.

За даними МОЗу, перші вишиті сорочки отримали близько 500 малюків, які народилися напередодні свята у фронтових та прифронтових регіонах України. Зокрема, на Сумщині, Миколаївщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Одещині, Чернігівщині та Запоріжчині.

«МОЗ дякує кожному лікарю та благодійнику, який долучився до передачі подарунків малюкам. Переконані, що вишиті сорочки слугуватимуть оберегом для новонароджених українців», – йдеться у повідомленні.

Заступниця міністра охорони здоров’я України Ірина Микичак зауважила, що команда МОЗ активно допомагала в поширенні чудесної ініціативи від Львова по усій Україні.

«Нехай наші малюки з материнським молоком і першою вишиванкою успадковують міцну любов до України і зростають гідними Українцями у вільній і сильній Україні», – додала Ірина Микичак.

Акція «Народжені у вишиванці» проводиться вже 5-й рік поспіль за ініціативи   Міжнародного Клубу Успішних Жінок.

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