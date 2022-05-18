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У Львові затримали чоловіка за виготовлення дитячої порнографії

Анастасія Диняк

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У Львові правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у виготовленні дитячої порнографії та розбещенні малолітньої дівчинки. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, під варту взяли 45-річний мешканця Яворівського району, який виготовляв відеоматеріали дитячої порнографії. Окрім того, чоловік неодноразово розбещував 8-річну дитину.

Затриманому повідомили про підозру за ч.3 та ч.4 ст.301-1 (Виготовлення, розповсюдження, збут дитячої порнографії або примушування неповнолітньої особи до участі у створенні дитячої порнографії), та ч.2 ст.156 (Розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України.  Йому загрожує до 15 років за ґратами. Наразі триває досудове розслідування.

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